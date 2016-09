Kaksikud Kui tunned, et sind midagi häirib, siis püüa rohkem süveneda ja saadki teada põhjuse. Vahel on vaja endale sügavalt silma vaadata ja saavutada nii kontakt teadvuse ja alateadvuse vahel.

Sõnn Täna alanud tutvus või ka ühekordne kohtumine võib olla määrava tähtsusega tuleviku seisukohast. Intiimne liin on paljutõotav, kuid probleemiks võib olla armukadedus.

Lõvi

Päeva märksõnadeks võiks olla sügavus ja põhjalikkus. Aga ka minevik, mälestused, harjumused, perekonna ja suguvõsaga seonduv. Õhtul ole kindlasti koos perega.

Neitsi

Sul on peas tuhat ideed, kuid samas puudub ettekujutus kuidas seda kõike ellu rakendada. Kirjuta oma mõtted üles, hiljem on sul aega nendega põhjalikumalt tegeleda!

Kaalud

Tahaksid olla vabam ja sõltumatum, kuid mingid asjaolud või inimesed takistavad sind selles. Aga oled sa selles ikka kindel? Ehk takistavad sind hoopis su enda mõttemustrid ja eelarvamused?

Skorpion

Kuu on Skorpionis. Võid leida võtme olulise probleemi lahendamiseks. Samas kipud ise kunstlikke probleeme välja mõtlema – su mõttekäigud kipuvad olema liiga keerulised. Ja liigne põhjalikkus muudab sind aeglaseks.

Ambur

Tänane päev tekitab sinus hingelise ja pisut müstilise meeleolu. Kasuta siis seda meeleseisundit oma hingesügavuste paremaks tundmaõppimiseks. Hoia oma asjadel silm peal!

Kaljukits

Kas töötad selleks, et elada või elad selleks, et töötada? Sinu puhul tundub see viimane variant rohkem kehtima...:) Sa kohe ei oska olla ilma tööta ja jõudehetked tunduvad sulle lihtsalt ajaraiskamisena.

Veevalaja

Kui su elus on „seisva vee sündroom” ehk mandumine rutiini, on nüüd võimalus teha oma elus loovaid muudatusi ning minna oma eluga edasi. Sa näed probleeme uuest vaatenurgast, mis soodustavad lahenduse leidmist.