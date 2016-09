Kaksikud Mingi seik või mälestus minevikust võib anda su mõtetele sootuks uue suuna. Sel juhul pead olema kindel, et see mõju minevikust ei ole vana mõttemuster, mis sind tuleviku suhtes ebakindlaks muudab.

Jäär Ennelõunasel ajal on Kuu opositsioonis Jääras asuva Uraaniga. See võib tähendada rahutuid, kuid huvitavaid ja inspireerivaid hetki eelkõige vaimses plaanis. Keegi võib sulle anda väärt idee.

Lõvi

Päikese ja Pluuto lähenev trigoon loob sulle lähipäevadel häid võimalusi teha vajalikke muudatusi ja vabaneda ebavajalikust. Samas peaksid jälgima, et sa eriti rahaasjades liiga suuri riske ei võtaks.

Neitsi

Kui saad kellegiga tuttavaks, siis kipud seda inimest hindama oma varasemate kogemuste põhjal – see aga ei pruugi hetkel hea valik olla. Tuleks vabaneda suhetega seotud eelarvamustest.

Kaalud

Kuu liigub kuni kella 15.38-ni veel Kaaludes ja moodustab ennelõunasel ajal opositsiooni Uraaniga. Seega võib päev kujuneda igati huvitavaks – keegi võib sind üllatada või panna sind teises suunas tegutsema.

Skorpion

15.38 – Kuu Skorpionis. Sobiv päev selleks, et ühendada praktilised ja vaimsed asjad. Esemed, mis sisaldavad teadmisi või infot (raamatud, mobiilid, arvutid, mälupulgad jne.) võivad olla tavalisest tähtsamad.

Ambur

Kui keegi annab sulle vastutusrikka ülesande, peaksid sellega kindlasti hakkama saama, sest vastasel juhul võid kaotada usalduse. Täna on tõsise töö ja keskendumise päev.

Kaljukits

Püüad paaniliselt vigu mitte teha ning teistele endast kõige paremat muljet jätta. Selline suhtumine tekitab sinus aga sisemise krambi, mille tagajärjel kaotad suure osa oma loovusest.

Veevalaja

Päeva mõjuga kõlab hästi kokku kõik see, mis on seotud muudatusega. Näed asju uue nurga alt ja see lubab vältida vanade vigade kordamist. Samas võib välja ilmuda vana asi uues kuues.