Taasavamispeo õhtujuht Aleksander Nikson kuulutab, et nende püha õhtu kõige püham ülesanne on sellelt linna rullnokad eemale hoida. Nõnda levitati ka peokutset kui kõige rangemat sõjasaladust. Vaid äärmiselt asjassepühendatuile Facebookis.

KuKu klubis on juhtunud pea kõike: küll on prisked rotid traavinud mööda magavat maalkunstnikku, kes jäi ööseks peoruumi põõnama, peetud on koguni sürrealist Salvador Dali matuseid ja nii mõnigi noor üliõpilane on teinud seal esimest korda tutvust oma eriala (küll pisut napsiste) iidolitega. Kõike seda ja rohkemgi veel meenutasid kunstiklubi kunded läinud reedel, mil KuKu pärast pooleteiseaastast pausi suure peoga uksed taas lahti tegi.

Küllap ei tule osa vanu klubilisi enam KuKusse seepärast, et nende fiskaalinstrumendid on läbi lõigatud. Ehk eesti keeles öelduna: pole lihtsalt enam raha, et seda kunstiklubis ära leotada.

Väliselt pole küll Kuku peoruumis muutunud mitte midagi. Valge sein on ikka valge. Vahest veidi kirkam kui eelmine variant. Torud jooksevad ikka seal, kust nad jooksma peavadki.

Põrandad on samasugused nagu mu mälupildis, ka valgustid on samad. "Isegi joogid on vanad. Nad on sellest ajast alles kui me veel eelmine kord lahti olime," lisab kibedalt KuKu perenaine Virve Sirgi.

Poolteist aastat tagasi kupatati ta omalt kohalt minema. Kui suurtes pisarates olid hea majahaldja silmad, kui talle lahkumiseks õieti aegagi ei antud. Ent KuKu asemele ei tulnud midagi uut.

Ühel päeval olid endised omanikud taas kohal ja palusid Virvel oma endine koht sisse võtta. Sest kedagi teist polnud võtta. Ja naine läkski, sest elas ta ju KuKus hingelt edasi.

Peoõhtu hakkab aina rohkem ilmet võtma. Puhkpillipunt tuututab diskoga vaheldumisi. Tikuvõileibade alla mattunud pikk laud katab end kui havi käsul. Ikka kiirusel, et kaks tühja kandikut ära ja kolm täis asemele. Kel vähegi tahtmist ja kiirust, see küll näljasurma ei pea surema.

Mida tund edasi, seda enam hakkab nähtavale ilmuma kunstiklubi kaardiväge, kelle näost võib välja lugeda, et inspiratsiooni on nad ammutanud mujaltki kui vesivärvidest.

KuKust kulgenud omal ajal läbi rottide hipodroom

Õuelaudade ümber hakkavad end toetama tegijad eri põlvkondadest. Suure laua on endale orgunninud näiteks maalikorüfee ja viskiklubi liikme Tiit Pääsukese sõbrad.

TEGI ROTTIDEGA TUTVUST: Maalikorüfee Tiit Pääsukesel on siiani silme ees, kuidas tal KuKu rott mööda paljast ülakeha jooksis. (Alar Truu)

Kõik peaaegu ühte nägu: lühike hallikas siilisoeng, peened prillid silmadel. Siin on juttu, mida ei julge segadagi.

Kui palun Pääsukesel mäletada klubi kirkamaid hetki, tuleb tal ainsatki silpi lisamata meelde, et tema on näinud ja kogenud paljusid KuKu alguseid ja lõppe.

"Kasvõi seda momenti, kui küsisin perenaiselt, et kas oleks mul võimalik ühe öö KuKus veeta. Poleks vaja aega kodutee peale raisata. Lubati. Mind pandi luku taha ja sain endale piiramatult öönapsi kallata.

Öösel ärkasin üles aga selle tundega, et keegi jooksis üle minu. Kui ka teise silma lahti sain, oli marssija näha. Suur, mitmeteist sentimeetri suurune rott. Ma ei heitunud.

Sest põhimõtteliselt ma hiiri ega rotte ei karda. Looma vastu oli mul hoopis teine tõrje: suur ja kange jook. Avasin tule enda pihta ja vähem kui poole minuti pärast oli silm taas sügavas loojas.

Uus tants ootas mind aga hommikul. Sain luugid lahti kella 8 paiku. Aga minema ei saa, sest KuKu pidi avatama alles 12. Siis panid sõbrad masinale täied pöörded peale ja kuskil pooles hommikus aeti kohale üks koristajamammi. Tema mu hinge päästiski.

See oligi esimene tõsisem kokkupuude rottide hipodroomiga, mis haaras kogu meie kvaratali. Hipodroomi kuulusid KuKu klubi, kohvik Moskva, ümber nurga Gloria, leivapood, õllebaar.

Nimetaksin seda trassi, mis tookord käis üle minu, kohalikuks hipodroomiks, sest kiiruses väga tagasi ei hoitud. Võistlejaid oli kindlasti rohkem kui kolm ja mind kasutati ära igast nurgast.

All keldris olen ma samuti ööbinud. Sellel proosalisel eesmärgil, et mu prillid läksid kaotsi ja tuld ei osanud ma kuidagi põlema panna. Kui hommikul ärkasin, olid kohe ka prillid käes.

Nad olid minust vähem kui meetri kaugusel. KuKu tagatoas võib vabalt ööbida. Kuna ma pole mingi tantsulõvi, veetsin ka ajad moodsaks kehaväänutamiseks tihti parem diivanil."

Kuidas klubilised Salvador Dalid matsid

Omaette seltskonda paneb peol kokku ka äsja Berliinist tagasi tulnud kunstikriitik, äsjane Eesti kultuuriesindaja Saksamaal Harry Liivrand. Tema esmamulje on, et KuKu nagu polekski kinni olnud ja vahepeal pole sealne vaimsus kuskile pääsenud.

EESTI KUNSTI LIPUKANDJAD: Karin Hallas-Murula on Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna kunsti- ja arhitektuuriajaloo õppetooli juhataja ja Harry Liivrand pikast väliskomandeeeringust koju jõudnud kunstiteadlane. Seda suuremad KuKu-fännid mõlemad. (Alar Truu)

"Arvan, et just perenaine Virvel on suurimad teened selles, et KuKu eriti just nõnda populaarseks sai. Nüüd pole oodata rohkem kui kogu endisaegse maine taastumist.

Olen palju käinud välismaal ja võin kaljukindlalt väita, milline roll oleks KuKul täita kõikides Põhjamaades. Ainuüksi seepärast peab klubi Vabaduse platsil säilitama oma boheemlasliku eripära.

Mind tõi KuKusse esimest korda 1979. aastal Tartu ülikooli esimeselt kursuselt meie kunstiajaloo õppejõud Mart Eller.

Esimesest päevast peale olen ma ka selle asutuse andunud fanaatik ja pole jätnud vahele ainsatki võimalust nendest keldriustest sisse astuda. 89. aastal organiseerisime just siin Salvador Dali matused.

Tollal oli klubi presidendiks Olev Subbi. Talle jätsime nagu sihilikult kogu ürituse mõtte ja eesmärgi mainimata. Ehk me ei rääkinud talle üritusest üldse. Subbi kuulis üritusest raadioülekande vahendusel.

Ning ei osanud midagi paremat teha kui helistada südaöösel klubisse ainsa küsimusega: "Mis teil toimub?" Mille peale klubis ei osatud teha midagi targemat kui toru hargile riputada.

Loomulikult võeti kaugekõne ka Rootsi elanud luuletaja Ilmar Laabanile, kes sügavas üllatuses ei osanud teha muud kui kõiki matuselisi ehk klubilisi ükshaaval heade sõnade eest tänada. Võib arvata, et nii tiheda sõnumiga kaugekõne ei jätnud puutumata ka KuKu telefoniarvet."

KuKu jääb igavesti kunstiklubiks

KuKu perenaine Virve leiab, et KuKust ei saakski midagi muud kui kunstiklubi teha.

ABIELUS KUKUGA: Perenaine Virve Sirgi arvates on iga paik maailmas seotud mingi erilise aura, vaimsusega, mida inimkäsi vägisi lõhkuda ei tohi. (Alar Truu)

"Klubil on oma aura, mida ei kanguta lahti ka raudkangiga. See vaim ja ajalugu dikteerivad need asjad, mida siin kannatab ajada ja mida mitte. Ning sellegi, kuidas sellest paigast lugu pidada ja temast hoolida," räägib ta.

"See koht on vanem kui meie kõik ja temaga ei saa talitada umbropsu või uisapäisa. Mul on vahel tunne, et klubi müstika on pugenud juba ammu seintesse ja ta piilub meid alati, kui midagi väära on teoksil.

Kindlasti toimiks see näiteks siis, kui KuKusse hakataks ehitama kasiinot. Tema koht ei saa siin kunagi olema. Ning see müstika antakse edasi põlvest põlve."

KuKu on kui loodud muusikute koduks

KuKu klubi kirjeldab muusikute vaateviklist imehästi muusikateadlane Kristel Pappel. "KuKu klubi on tõesti muusikutele, eriti heliloojate jaoks, kui oma kodu.

NOOR PROFESSOR IHKAB SELTSI: Muusikateadlase Kristel Pappeli arvates on klubi suurim teene väga erinevate kunstiliikide esindajate kokkuviimine. (Alar Truu)

Nii hubaseid ruume ja imehästi passivat atmosfääri meie jaoks teist ju ei olegi. Veel rasvasema plussi maalib võimalus teiste kunstiliikide esindajatega kokku saada.

Olen tänasel piduõhtul ühele või teisele juba meenutanud, et esmakordselt sattusin ma KuKusse juba muusikakeskkooli õpilasena. Minu üks kuulsamaid õpetajaid, klaverikunstnik Helju Tauk võttis mind siia kaasa.