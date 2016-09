"Ma uskusin, et saan spordiga haigusest üle," ütleb mees, kellele varem oli 20kilomeetrine jooks tavaline. Ometi nii ei läinud.

Ei aidanud ümber maja sörkimine, võimlemine ega lumes karastamine. 13 aastat tegeles ta talisuplemisega.

"Käisin endise Maarjamäe kaupluse taga, kus on korvpalliplats, öösel korvpalli viskamas. Pimedas, lühikeste pükstega, sest kui jalad olid külmas, töötasid need paremini," ütleb Kalju. "Suusatasin samamoodi, lühikeste pükstega."

Ravimatu haigus

Kunagi oli rahvasuus selline ütlemine: kui oled 40aastane, ärkad hommikul üles ja kusagilt ei valuta, siis oled järelikult surnud. Ka Kalju sai haigusest teada siis, kui tema isiklikule spidomeetrile keris ette süütu number neli.

Ühel hetkel lõi mehele ujuma minnes jalatalda valu, nagu oleks ta terava asja peale astunud. See imelik tunne jalas hakkas korduma. Arst ravis algul närvipõletikku, tehti soojendusi, aga miski ei aidanud.

"Arst ajas muudkui, et selg on haige, mina vaidlesin vastu, et asi pole seljas," kirjeldab Kalju.

"Arst tagus haamriga selga, et kas on valus ja kas nüüd on valus. Ma vastasin, et jah, nüüd juba on valus, te olete nii palju tagunud."

Kui Kalju ühel heal päeval autoroolis istudes kõrvu kahte ühesugust autot vastu sõitmas nägi, oli tohtritel asi selge – topeltnägemine viitas ravimatule närvihaigusele, sclerosis multiplex’ile.

See ootamatult pähe raksatanud teadmine ei võtnud mehe võitlusvaimu. Ka arst ütles Kaljule, et küllap kümne aastaga mõeldakse tema haiguse vastu ravi välja.

"Mõtlesin, et kannatan siis kümme aastat, aga nüüd on juba seitseteist läinud," muigab Kalju. Isegi topeltnägemisega sai ta hakkama: "Ristmikel panin ühe silma kinni, siis oli parem vaadata."

Mustamäe teel on reas autopoed, üks uhkem kui teine. Volkswagen, Lamborghini… Viimase kõrval aga asub Invaru salong, kust saab peale muu invatehnika soetada nii ratastooli kui ka elektriskuutri.

Just sellesse poodi ongi jõudnud oma inva-Lambot ehk elektriskuutrit rooliva Kalju neli värskeimat maali: Pirita jõe kõrge hele liivakallas, Lillepi pargi haljas sigrimigri, uhke Pirita klooster, Aura jõe pinnal peegelduv sinine Soome taevas. Kõik tööd on tehtud erksate akrüülvärvidega.

Tuntud telestaar

Invakaupu vahendav firma tellis pildid kevadel avatud salongi seinale spetsiaalselt Kaljult. Kuna firma teenindab puuetega inimesi ja vanureid, oli juba aastaid kindel plaan, et uue salongi valmides pannakse seinale puudega inimese tehtud taiesed. Valgustuski plaaniti maalidele sobiv.

"Oleme tellinud puuetega kunstnikelt alati ka oma jõulukaardid ja kingid, sest tahame toetada nende tegevust," lausub firma juht Enn Leinuste.

Kaljuni jõudis Leinuste puuetega inimeste liidu kaudu, kus kunstiandega meest hästi teatakse.

Oli ju Kalju üks üheksast vaprast ratastooliinimesest, kes matkas mõni aasta tagasi koos saatusekaaslastega läbi terve Eesti ja tõusis katsumuse krooniks Munamäe tippu. Seda tehti telekaamerate ees ja kogu Eesti rahva silme all tõsieluseriaalis "Piire ületades".

Kas Kalju on nüüd kuulus? "Pärast saadet oli küll nii, et tunti ära, poes, apteegis ja isegi Soome laeval," jääb ta tagasihoidlikuks. Kas Kalju läheks veel kord sellisesse saatesse? "Ei, see oleks nagu "Lõuad 2" film," naerab ta.

Invaru näitus pole aga Kaljule esimene. Puuetega inimeste kojas esitles ta mõni aasta tagasi oma pliiatsijoonistusi. A4 formaadis portreede näitus õnnistati sisse rohkete kiluvõileibadega, mida Kalju valmistas koos abikaasaga.

"Põhiline oli ikkagi, et võileibu jaguks, pildid polnudki nii olulised," muigab Kalju. Näituse avamisele tuli palju sõpru ja klassikaaslasi.

Kooli ajal vihkas Kalju joonistamistunde. "Seal pidi käsu peale mingit jama joonistama ja mulle see ei meeldinud," meenutab Kalju. Samas sirgeldas ta hea meelega loodust, indiaanijuttude kangelasi ja muud meelepärast. Vihikud olid täis soditud? "Muidugi."

Kalju jonn pole kuhugi kadunud. Pirita sotsiaalkeskuse joonistamisringis, kus Kalju end täiendamas käib, on ta võidelnud välja õiguse joonistada seda, mida ise tahab.

Kalju pildid

"Väiksena ma arvasin, et kõik inimesed joonistavad, et see on loomulik asi," lausub Kalju. "Pärast, kui sain aru, et kõik ei joonista, olin pettunud."

Ka Kalju elus oli 23 aastat, kui ta ei joonistanud. Kogu aeg oli kiire: lapsed, pere, töö. Üle kümne aasta bussijuhina, hiljem bussipargis muus ametis.

Kui tuli haigus, läks Kalju tööle Soome – vedas väikebussiga lennujaamast reisijaid koju. Nägi hulganisti võõramaalasi, kuulis palju võõraid keeli ja rääkis ka ise, sest armastab keeli. Paljudel Kalju piltidel näeb hispaanlasi ja teistegi rahvuste esindajaid.

Ometi ei kipu Kalju pliiatseid kaasa tassima, teeb enamasti telefoniga foto ja hiljem joonistab fotojäädvustuse mälu järgi. "Joonistamiseks on vaja keskendumisvõimalust," nendib Kalju.

Jämmivad kunsti teha

"Vahel teen mõnest inimesest salaja portree. Kui välja tuleb, kingin talle," räägib kunstnik ja näitab nutitelefonist kümneid pildistatud portreid. Piltidelt vastu vaatavaid eriilmelisi inimesi ühendab üks – emotsioon.

Kalju pildid

Kõigis Kalju portreedes on tunded selgelt näha. Olgu siis puhkehetkel olev kokatädi, sõbralik naabrinaine või tuttav teletoimetaja Raimo Kummer pildi peal avalalt vastu naeratamas.

Tallinna liikumispuuetega inimeste igasuvises laagris Tõrvaaugul saab Kalju joonistada koos noore kunstnikuga.

"Kui muusikud jämmivad koos, siis meie joonistame kahekesi ühte inimest eri vaatenurkadest, paneme allkirjad alla ja kingime oma pildid talle," kirjeldab Kalju. Nii ongi paljud Kalju pildid tema saatusekaaslastest. Aga mitte ainult.

"Vahel mulle lihtsalt meeldib mõne inimese nägu ja ütlen, et tahan teda joonistada," märgib ta. Ometi ei ole Kaljul aega, et joonistada nii palju kui tahaks. Soomes pidas ta väikebussi juhina vastu seitse aastat.

Tööandja teadis tema raskest haigusest ja kuigi Kalju mängis tervet, sai tõbi temast järjest rohkem võitu.

Ühel päeval soovitati tal koju jääda, sest inimeste turvaliseks vedamiseks ei kuulanud jalg enam piisavalt sõna. Kuigi ka praegu saab Kalju oma auto roolis hakkama, eelistab ta sõiduvahendina elektriskuutrit, millega saab kaldteed pidi otse tuppa vurada. Kodus liigub ta ratastooliga.

Kodumaal tööd otsides oli küll huvitatud firmasid, kes tööd pakkusid, aga takistuseks sai trepiaste või kaks, mis teda majja ei lasknud. Viimaks leidis ta kodutöö – miinimumpalga eest on ta dispetšer –, võtab vastu tellimusi ja edastab ühe teenindusfirma infot.

"Hea meelega käiksin kusagil tööl, ei taha kohe üldse kodus olla," lausub mees, kes leiab aega kunstile, inglise keele vestlusringile, ratastoolicurlingule ja -tennisetrennile.