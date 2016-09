Majandus- ja taristuminister Kristen Michal kinnitas riigikogulase Jaanus Karilaiu arupärimisele vastuseks, et igale neljast ehitatavast reisiparvlaevast on paigaldatud täiesti uus peamasin, mis on toodetud eelmisel aastal Saksamaal.

Kõik paigaldatud mootorid on läbinud katsetused ja saanud klassiühingu sertifikaadi, teatas Kristen Michal.

Keskerakondlane Karilaid saatis Michalile järelepärimise, sest levivad kuuldused, nagu paigaldataks Saaremaa ja Hiiumaa vahel sõitma hakkavatele uutele laevadele vanad mootorid.