"Heli on tavaline 37aastane naine, kes nooruses armus näiliselt hoolivasse ja šarmantsesse mehesse. Tundus, et unelmate printsi. Tõeline naistelemmik. Neiu imestas, et selline mees tunneb tema vastu nii suurt huvi.

Perre sündis teinegi laps. Abikaasa nõudmiste täitmine läks järjest raskemaks. Mees nõudis karmilt: "Ma tulen töölt, väsinud! Ükski piiks ei tohi kosta. Lapsed, vait!"

Psühhoterapeudi sõnul armastas Heli oma meest väga. Ent pidev hirm koduse ema rollis eksida ajas ta närvid pingule. Teda ei lastud ka sõbrataridega, isegi emaga enam kohtuda. Ja kui mees oli kodus, pidi olema täielik rahu ja vaikus. Temagagi ei saanud ilmaasju arutada.

Heli püüdis arglikult selgeks teha, et ehk võiks temagi jälle tööle minna, kuid see viis ränga tülini.

"Mis sa ikka tööle lähed, mida sa ikka enam teha oskad," imiteerib psühhoterapeut mehe halvustavat tooni.

See oli esimene kord, kui Heli abikaasa tahtele vastu hakkas ja sai kohe peksa.

Löömistega hävis pikkamööda naise enesehinnang. Kurtma ta kellegi ei läinud, arvas, et iga hoop oli ju millegi eest. Ka polnud ju luud katki, vaid sinakad katsid keha.

Ta mattis mõtte tööle minna maha. Sünnitas kolmanda lapse.

Mees hakkas lapsi peksma

Kui mees ühel päeval lapsi lõi, ei suutnud Heli enam vaikides kannatada.

"Siis tuli kõne tugikeskusesse," meenutab psühhoterapeut Mirjam Püvi. Naine võeti koos lastega varjupaika elama. Abikaasa ei andnud aga rahu: "Mees helistas. Oli alandlik – ma muutun, anna mulle andeks, ma olen kõigest aru saanud," kirjeldab Püvi.

Mõne aja pärast läkski naine mehe juurde tagasi.

Too aga ei kavatsenudki oma käitumist muuta. Naine sai peksa vaat et rohkemgi kui varem. Varjupaika naasta Heli ei julgenud, küll aga oli ta sealt kaasa saanud esmased teadmised, kuidas vägivaldsest suhtest väljuda.

Ta läks erakorralise meditsiini osakonda ja lasi oma vigastused jäädvustada. Seejärel tunnistas, et häbi on küll, tuli varjupaika tagasi ja andis abielulahutuse sisse, Läks tööle.

Saanud töökoha, tekkis Helil võimalus alustada uuesti iseseisvat elu. Koos lastega koliti uude koju teises maakonnas.

Endine abikaasa sai lähenemiskeelu, ent terror ei lõppenud: päevi saatsid ähvardused, salaja toaskäimised, autoga maja ees tiirutamine.

Lõpuks siiski tüdis ja leidis uue naise.

"Kui see lugu lõppes enam-vähem hästi, siis mõni lugu ei lõppegi," ohkab Mirjam Püvi.

Tallinna naiste tugikeskuses toimetab üheksa naist, neist pea pooled on vabatahtlikud. Seltskond ei varja, et mõni nende hulgast on ka omal nahal lähisuhtevägivalda kogenud.

TUGEVAD NAISED: Vasakult paremale istuvad diivanil ­Mirjam Püvi, Eha Reitelmann ja Ingrid Vou. Nende taga on Vaike Pähn, kes ­tuletab meelde, et abivajajate kõnedele vastatakse ööpäev läbi telefoninumbril 5757 0911. (Teet Malsroos)

Tugikeskuse juhataja Vaike Pähn pakub parajasti kohvi vabatahtlikule, Eha Reitelmannile, kes on ka Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juhatuse esinaine.

Reitelmann rõõmustab, et ühiskond on kümne aastaga teinud läbi arengu: "Kui algul ei saanud keegi aru, miks ma selle teemaga tegelen ja kas see on probleem, siis nüüd kiidetakse juba heaks, et me püüame aidata."

Kohal on ka Ingrid Vou, malbe olemisega tugikeskuse töötaja ja Heli loo jutustanud psühhoterapeut Mirjam Püvi.

Mehed kipuvad peksma emaks saanud abikaasat

Naised elavnevad, kui arutada, kes on tüüpiline lähisuhtevägivalla all kannataja. Varjupaigas on käinud nii lihttöölised kui ka kõrgelt haritud spetsialistid. Eha teab statistikat: "Peamiselt on vanuseks 25–49. See on see vanus, kui peres on alaealisi lapsi."

Abi küsitaksegi tavaliselt alles siis, kui laps saab esimese vopsu. "Siis naised ärkavad, neis tekib jõud," teab Mirjam. Abi otsivad ka vanemad naised. Alles hiljuti helistas tugikeskusesse 88aastane daam.

Meeste kõnesid ei põlata ära. Mirjami sõnul on meespoolele suunatud vägivald erinev. Naine võib küll manipuleerida ja teha erinevaid asju, aga mees ei ela sellise surmahirmu all nagu naine, kelle mees alatihti rusikad käiku laseb.

Kõik helistajad ei vaja ilmtingimata varjupaika. Umbes viiendik pöördujatest saab abi ühe telefonikõnega.

Silma paistab aga see, et Tallinnas tulevad varjupaika sagedamini vene keelt kõnelevad naised. Tugikeskuse juhataja Vaike arvab, et eestlannad ehk pisut pelgavad ja mõtlevad, et pole ehk vaja veel lahutada või saavad lihtsalt mujalt abi.

Oma töös on ta aga näinud, et kui eesti keelt kõnelev naine varjupaiga ukse juba avab, on tavaliselt tegu kindla otsusega vägivaldsest suhtest väljuda.

Varjupaika tulnud naisi tuleb hakata üles ehitama nullist. Taastada ta eneseusk ning siis selgitada, kuidas on kõige ­targem vägivaldsest suhtest ­väljuda, millised on seadusest tulenevad õigused.

Isegi seda ­tuleb õpetada, kuidas koguda raha, sest sageli on mees olnud pere ainus töölkäija ja andnud naisele raha oma äranägemise järgi.

Vägivallaohvritele tuleks anda toetust uue elu alustamiseks, mis kataks üürikulu

Tallinna naiste tugikeskuse varjupaik on mõeldud neljale naisele koos lastega, kuid kolmetoalises korteris läheb sageli kitsaks.

Ühte tuba hoitakse meelega tühjana: see on lastele mõeldud õppimiskoht, kus asuvad arvuti ja kirjutuslaud. Tänavale kedagi ei jäeta.

Tööjõu- ja korterikulu katab osaliselt riik: "Tallinna naiste tugikeskus on selleks aastaks riigilt saanud 34 000 eurot majutuse ja kahe töökoha tasumiseks, 8500 eurot nõustamiste korraldamiseks," selgitab Eha.

Suur osa rahast tuleb annetajatelt. "Tegelikult oleks ühele väiksemale tugikeskusele vaja vähemalt 50 000 eurot," arvutab ta.

Peamine kuluallikas on ööpäevaringsed töötajad, keda peaks olema nelja ja poole koha eest, kuid hetkel suudetakse rahaliselt katta kahte. Seepärast on vabatahtlikud hädavajalikud.

Naised varjupaigas elamise eest maksma ei pea, tasuta on ka juriidiline ja psühholoogiline abi. "Paljud naised ei tea, et nad võivad lahutada ka ilma mehe nõusolekuta. Nad on siiras usus, et mees ei anna lahutust ja nad ongi tema külge needitud," toob psühhoterapeut Mirjam näite.

Seda, kui kaua kedagi majutatakse, ei piirata: "Mõte on see, et umbes poole aastaga peaks saama jalad alla, aga läheb raskelt, väga raskelt," ohkab Vaike.