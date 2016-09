"Tegemist oli väga aktiivse valimiskampaania ajaga ja hea koostööpartner soovis lisakinnitust," selgitab Loone lisades, et lepingute sõlmimine on töö, mida peasekretär ikka peab tegema.

Loone ei maini, et tegelikkuses on juttu kahest garantii­kirjast. Eurosaadik ja Keskerakonna aseesimees Yana Toom tunnistab, et neid on sõlmitud kaks: mõlemad OÜ Midfieldile.

Üks summas 460 000 eurot, teine jääb vahemikku 230 00–250 000 eurot. Keskerakonna pressiesindaja Taavi Puki sõnul on need välja antud samal kuupäeval.

Seda, kas garantiikirjad on siiani kehtivad, näitab sellele tehtav analüüs. Moodustatud on töögrupp. Loone rõhutab, et Midfield on olnud nende hea koostööpartner juba 20 aastat ja kinnitab, et lubatud kohustusi ka täidetakse.

Praegu on Keskerakonnal Pettai firma ees 190 000eurone võlg. "Näeme, et need saavad tasutud hiljemalt järgmiseks jaanuariks," kinnitab Loone ja lisab, et maksmisel jälgitakse varasemalt tehtud maksegraafikut.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles ERRile, et erakonnas antavad garantiid peavad tulevikus olema teada tervele juhatusele, mitte ainult esimehele ja peasekretärile nagu see on olnud seni.