"Nüüd ei tõuse käsi kuidagi, et vanema põlvkonna ravimeid välja kirjutada. Ravi on patsiendile niivõrd raske," kiidab Ida-Viru keskhaigla ­tohter uue põlvkonna C-hepatiidi­tablette, mis kõrvalmõjusid praktiliselt ei tekita.

Ida-Viru keskhaigla nakkushaiguste osakonna vanemarst Jelena Šmidt tõdeb, et kui varem kasutatud C-hepatiidi ravimitega suudeti viirus hävitada umbes 60 protsendil haigetel, siis uute ravimitega pole nende haiglas siiani olnud veel ühtegi tagasilööki.

"Ma ei saa rääkida sajast protsendist, kuna ulatuslike järelduste tegemiseks on seda ravi saanud patsiente olnud meil veel liiga vähe. Kuid seni on kõigil patsientidel olnud head ravitulemused. Küll on laiemalt räägitud sellest, et ravile on allunud umbes 98 protsenti patsientidest," räägib ta.

Šmidt nendib, et aasta algusest haigekassa poolt täielikult kompenseeritav ravimikombinatsioon on küll väga kallis, kuid tulevikku silmas pidades võib see isegi raha kokku hoida.

­"C-hepatiit on haigus, mis väljaravimata kujul areneb edasi ja tekivad tsirroosid. Raskekujuliste tsirrooside ravile läheb rohkem raha, kui praegu haigeid terveks ravides." Ta lisab, et eelmise põlvkonna ravimitega oli väga palju kõrvalmõjusid, mis uute ravimite puhul praktiliselt puuduvad.

KALLIS RAVI: Hirmkallid Viekirax ja Exviera ­annavad peaaegu sada protsenti garantii, et viirus hävib. (Alar Truu)

"Ka on raviaeg lühenenud kolm-neli korda. Kui varem kestis ravi pool aastat kuni aasta, siis nüüd jõuame tulemuseni kolme kuuga. Ja organism talub ravikuuri suurepäraselt. Kui vanema põlvkonna ravimite puhul kasutame nii süste kui ka tablette, siis kolmikravimiga ainult tablette," selgitab ta uue ravimi plusse.

Õhtulehega rääkinud Narvas elava mehe sõnul sai tema viirusest lahti veel vana põlvkonna ravimitega, kuid ravi oli tema jaoks täielik põrgu. "Peotäite viisi võtsin tablette, aga kõige hullem oli iga nädal saadud süst, mille järel olin kolm päeva omadega täiesti läbi," sõnab ta.

Šmidt ütleb, et kui haigekassa uue põlvkonna ravimi haigekassa soodusravimite nimekirja lisamisega millegagi eksis, siis sellega, et ei arvestatud, kui palju on meil C-hepatiidi põdejaid. Tema sõnul saab parimat praeguseks teadaolevat C-hepatiidi ravi kahjuks ainult osa haigetest.

"Haigekassa juhendi järgi saame uut kompleksravimit kasutada vaid nende haigete puhul, kellel on välja kujunenud fibroosi teine või kolmas aste."

Eesti Patsientide Liidu juhatusa liige Kadri Tammepuu annab lootust ka neile, kes parimat ­võimalikku ravi veel ei saa.

­"Paraku on nõnda, et algul on enamik ravimeid kallid ja muutuvad tasapisi üha enam kättesaadavamaks. Ka C-hepatiidi kolmikravimi puhul käivad läbirääkimised hinna alandamiseks," ütleb ta.

Šmidt tõdeb, et nakkushaiguste ravimisel on Eesti esirinnas ning kõnealune C-hepatiidi ravim on ka Euroopas tarvitusel olnud vaid lühikest aega.

Poole aastaga kaheksa miljonit eurot rohkem

Haigekassa tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Katrin Romanenkov rõhutab, et tegemist on raske haiguse raviks uue tõhusa ravivõimaluse lisandumisega, mis võimaldab terveneda ka neil patsientidel, kel see lootus senini puudus.

"Tulevikus on tänu sellele pidurdatud nakkuse levik ja välditud palju maksapuudulikkuse juhte, mis oleks koormuseks mitte ainult neile patsientidele, aga ka haigekassale. Seega võib öelda, et lühiajaline hüppeline suurem väljaminek säästab pikas perspektiivis ka ravikindlustusraha," selgitab ta.

Ta lisab, et C-hepatiidi uus ravim ei ole haigekassa jaoks kallimaks läinud.

"Vastupidi, võrreldes esialgse hinnapakkumisega on kokkuleppel ravimitootjaga praegu ravimi hind kaks korda soodsam. Lihtsalt patsiendid on oodatust kiiremini ära ravitud ja ehk on sellega seonduva kulu pidanud kandma varem kui prognoositud. Ravi on kallis, kuid samas lühiajaline. Patsientide ravile tulek ei jaotunud mitme aasta peale, vaid arstid pakkusid ravi kohe, kui võimalus avanes," räägib ta.

Kui mullu kulus C-hepatiidi ravimitele 1,5 miljonit eurot, siis ainuüksi tänavu esimesel poolaastal oli C-hepatiidi ravimite kogukulu haigekassale 9,6 miljonit eurot, mis on ligikaudu 5,1 miljonit eurot prognoositust enam. Sealjuures uue ravimi kulu oli 8,7 miljonit.

Haigekassa hüvitatud soodusravimite rahastus tervikuna ületas esimeseks poolaastaks planeeritu 11 miljoni euro võrra. Ehk siis ravimitele kulutati kakskümmend protsenti prognoositust enam.

Sealjuures moodustas C-hepatiidi ravimihüvitise suurem kasutus kogu soodusravimite eelarve ületäitmisest vaid veidi vähem kui poole.

"Võib eeldada, et patsientide arv teisel poolaastal jääb oluliselt tagasihoidlikumaks, sest nüüdseks on juurde tulevate patsientide arv oluliselt vähenenud, ning ülekulu tasandub. Prognoosime aasta lõpuks veidi enam kui 500 ravi saanud patsienti," ütleb Romanenkov.

Ravimile 7800 eurot

Aasta algusest on haigekassa soodusravimite nimekirjas kombinatsioon kolmest C-hepatiidi ravimist: Viekirax, Exviera ja Moderiba.

Neist esimene maksab ravimiinfo kodulehekülje kohaselt 7165 eurot ja teine 634 eurot. Lisaks vaid sentide eest saadav Moderiba. Haigel tuleb ligemale 8000 eurot maksvate ravimite eest maksta vaid kolm eurot.

Kolmikravi saavad maksakahjustusega C-hepatiidi haiged, kellel ei ole kaksikravi andnud tulemust. Eestis on hinnanguliselt kuni 20 000 C-hepatiidi nakkuse saanud inimest.

Haiguse aeglase kulu tõttu ei ole paljud neist oma haigusest teadlikud. Ravi saab aastas umbes nelisada haiget.