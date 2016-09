"Natuke enne lavaleminekut tekkis närv sisse. Kui lavale läksin, siis käsi ikka alguses värises, kui mikrofoni hoidsin. Aga see läks ruttu üle," jagab Eesti Youtube’i tähtede fännipäeval muljeid üks esinejaid, Victoria Villig. "Väga raju ja väga võimas tunne on. See jõuab natuke hiljem kohale, kui palju inimesi siia tegelikult tulnud on," õhkab teinegi videotegija Maria Rannaväli. Elevuseks on neidudel põhjust: tavaliselt, kui nad Youtube’i internetiportaali videoid postitavad, nad ju enda publikut ei näe.

Silma järgi hinnates on enamik kohaletulnuid tüdrukud vanuses 7–11. Rahva seast paistavad välja ka üksikud pikemad kujud – need on lapsevanemad, kes on soostunud koos lastega üritusele tulema. Kellel järeltulijad vähegi vanemad, need jätavad ürituse ajaks hoolealused omapead.

Veidi aega ootamist ning lavale astub Martins Lapins, tänavatrenniga tegelev juutuuber, kes hakkab šõud juhtima. "Kellele meeldivad Eesti juutuuberid?" küsib ta ning saab vastuseks publiku kiljumise.

Rõõmuhuilged ja plaksutamine muutuvad veel valjemaks, kui lavale jalutavad selle päeva staarid ehk kuus juutuuberit, kes laval üksteisega mõõtu hakkavad võtma.

Nad kummarduvad üle lavaääre, lastes hullunud fännidel oma käsi katsuda, ning loomulikult on igal videoässal ka oma kaamera kaasas. Kui lavale astub Maria Rannaväli, muutub publiku kisa eriti metsikuks. Ilmselt on tema noorte fännide eriline lemmik.

Fännide kisa lööb kõrvad lukku

Šõu alguses tundub, et noored staarid (noorim juutuuber on 13-, vanim 26aastane) tunnevad veidi kohmetust, kuid õnneks hajub see peagi. Laval hakatakse tegema challenge’eid ehk võistlusülesandeid.

Juutuuberite maailmas on see vägagi levinud videoteema, humoorikaid jõuproove filmib üles peaaegu iga teine juutuuber.

Kuus esinejat jaotatakse kahte võistkonda ning esimesena võtavad nad mõõtu võileiva valmistamises. Võitjaks osutub see võistkond, kes suudab mõne minuti jooksul valmis meisterdada kõrgema, maitsvama ja parema välimusega võileiva.

Kusjuures võileibade hindamiseks kutsutakse publiku seast appi kaks pealtvaatajat. Oh seda kätemerd, mis saalis tõuseb, kui Martins küsib, kes tahab lavale võileiba maitsma tulla. Tahab ju iga fänn oma iidolile võimalikult lähedale pääseda.

Pärast võileivavõistlust võtavad juutuuberid mõõtu teistel aladel: peavad maha räpilahingu, võtavad aja peale keerulisi joogapoose ning vihuvad võidu tantsu. Eriti palju nalja saab aga publiku meelest siis, kui tüdrukud asuvad meesjuutuuberitele meiki tegema.

FÄNNIDE EES: Ootamatult suur publik ajas nii mõnegi noore juutuuberi ärevusse. (Alar Truu)

Iga etteaste lõpus õhutab Martins pealtvaatajad aina kõvemini plaksutama. Aplausid lähevadki aina valjemaks. Plaksutatakse, kisatakse ja huilatakse nii, et kõrvad ähvardavad lukku minna.

Kuigi kohaletulnud fännid suudavad teha hullumeelset lärmi ning nende silmis peegeldub vastupandamatu soov oma iidoliga kas või üksainus pilt teha, kinnitavad juutuuberid Maria ja Victoria, et tegelikult on lapseohtu fännid pigem tagasihoidlikud.

Mõlemad videoloojad saavad oma fännidelt ka kirju ja vahel väikseid kingitusigi. Maria räägib, et talle kirjutavad fännid enamasti, et neile meeldivad Maria videod ning et tüdruk on neile eeskujuks.

Victoriale kirjutatakse jällegi, et ta on kõige parem juutuuber ning väga armas ja lahe inimene. Tüdrukud pakuvad, et enamik fännikirjade autoreid on vanuses 10–13. Mõlemad videotegijad on saanud oma fännidelt kingituseks näiteks ehteid.

Fännid kirjutavad ja teevad kingitusi

Kuigi fännid on enamasti tagasihoidlikud, ei häbene nad siiski juutuuberitele tänaval ligi astuda ja nendega koos pilti paluda. Maria nendib, et teda tuntakse tänaval aina rohkem ära ning julgetakse eemalt põrnitsemise asemel ka juurde astuda.

Victoria muigab, et enamasti palutaksegi fotot ning pärast seda kõnnitakse sageli lihtsalt minema. Noored fännid lähevad ähmi täis, kui nende kaamera näiteks kohe tööle ei hakka ja pilt esimese korraga välja ei tule.

Üritust vaatama tulnud Kadi (9) kinnitab, et tema lemmikjuutuuber on Maria Rannaväli. Maria videoid vaatab ta seetõttu, et peab neid huvitavateks ja lõbusateks.