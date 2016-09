Seersant kotrollib kasarmut.

"Reamees Ivanov, miks saapad porised on?"

"See ei puutu teisse!"

"Miiiiiida?" hüüatab seersant ja virutab Ivanovile vastu vahtimist. "Niisiis - miks saapad porised on?"

"Puhastusainet pole."

"See ei puutu minusse!"

"Noh, seda minagi ju kohe ütlesin."