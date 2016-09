Esimene õppetund ulatub lausa veerandsajandi taha: vähemalt aeg-ajalt on idealistidel kasulik kuulata, mida juristid räägivad. Kui Eesti põhiseaduses presidendivalimiste osa tehti, siis pakkusid juristid valimiskogu välja varuvariandina. Just nagu päästerõnga, mitte täisväärtusliku meresõiduki.

Kätte on jõudnud presidendivalimiste vaheetapp, mida võiks nimetada ka täppisteaduse tippajaks. Nimelt on nüüd kõigil kiibitsejatel, siinkirjutajal nende hulgas, käes aeg tagantjärele tarkuseks. Mida oli õppida?

Kui see päästerõnga loogika oleks vastu võetud, võinuks Reformierakonnal vähemalt viimase nädala piinad ära jääda. Nagu praegusegi süsteemi puhul oli idee selles, et kui parlament ei saa kolmes voorus presidendi valimisega hakkama, siis saadetakse sealsed kandidaadid valimiskogusse.

Nüüd tuleb aga oluline erinevus. Loogika oli, et valimiskogus uusi kandidaate enam esitada ei saa ja president valitakse ühes voorus kehtivate häälte enamusega. Kõik, mingeid mänge mängida ei ole võimalik. Riigikogus kas valitakse president või selguvad kandidaadid ja valimiskogu valib igal juhul riigipea ära.

Ei mingit vaidlust, kes keda millises voorus esitada ja toetada lubas, millised olid juhatuses kirjutatud ja kirjutamata otsused, kes keda kui palju ja mis ajast peale pettis, kas hullem on vaiba alttõmbamine või toolijalgade saagimine ning mida lõpuks kogu selle supiga peale hakata.

Igasugused pseudoteemalised debatid kõigi edevate inimeste osalusel jääksid ka ära. Kui Gogoli „Revidendis“ keeras Hlestakov asja enda kasuks lihtsa küsimusega „Kas teil raha on?“, siis debatikülaliste valikufilter muutuks ka imelihtsaks ja kõigile arusaadavaks: „Kas teil 21 allkirja enese ülesseadmiseks on paberil?“. Kui allkirjad koos, saab debatti. Ei ole, ei saa.

Süsteemivälised mängurid

Teine õppetund on värskem: lähivalimiste võitmise nimel ei tohi pikaajalist maineriski liiga kõrgeks ajada. Peamiselt käib see erakonda staaride leidmise ja nende edutamise kohta.

Reformierakond on pikalt tuginenud oma kasvandikele. Kunagi tehti lausa üks valimiskampaania selliselt, kus noore põlve tegijaid tutvustati vana põlve mantlipärijatena. Näiteks Keit Pentus pidi olema uus Signe Kivi.

Isekasvatatud poliitiliste taimedega on nagu pärispõllunduseski, need ei lähe nii hullusti käest ära vohama kui tuulega sisse kandunud seemnetest pärit võrsed. Noortekogust karjääri alustanud, kauges minevikus öösiti plakateid kleepinud ja päeviti netikommentaare kirjutanud poliitikud on süsteemi lõhkuda võivate mängudega ettevaatlikumad. Mujalt tulnud ja senise elukaare pealt hääli võtvad inimesed aga pole, ja neid on Reformierakonna valimisnimekirjas üha enam. Karjääripoliitikule on poliitilise karjääri kokkukukkumine katastroof. Hobi- või vahelduspoliitikule mitte.

„No mis siis, kui järgmine valimistulemus erakonnal metsa läheb, ma saan ju seniste liistude juurde tagasi pöörduda!“ Ükski hea tegija ei lähe nelja aastaga nii rooste, et enam hakkama ei saaks.

Praegune nõiajaht Toompeal on suuresti tekkinud sellest, et presidendivalimiste esimese vooru eel sai Reformierakonnas kokku kriitiline mass inimesi, kellel mängulust ületas soovi stabiilsust hoida. Kui paar radikaali istub koosolekuruumis, pole sellest midagi, nad vürtsitavadki õhku. Kui neid on koosseisust veerand, kipuvad asjad juhtidel kontrolli alt minema.

Süsteemivälised inimesed pole kursis ka hea ja halva kirjutamata reeglitega. Eestis tegelikult päris hästi pidanud reegel on see, et partnerit asja eest, teist taga ei solvata. Eriti, kui tegemist on toreda inimesega, kes aitab kriitilisel ajal üksmeelt leida.

Poliitika hea tava kohaselt pole selles midagi tarka, kavalat ega naljakat, et osa Eiki Nestorile mõeldud häältest visati lustlikult Allar Jõksile. Ainus tulem on vihje valijameestele, et kui viimases voorus on vastakuti Siim Kallas ja Allar Jõks, on osa reformierakondlasi valmis toetama endist õiguskantslerit.

Inimkäitumisest tulenev paratamatus on ka see, et tülidel on inerts. Praeguse tüliga on jõutud niikaugele, et presidendivalimiste romurallis pühendutakse puhtalt meeskonnakaaslase purukssõitmisele. Hoolimatult ja ilma igasugustele tagajärgedele mõtlemiseta. Saagu presidendiks kes saab, peaasi, et mitte meeskonnasisene konkurent.

Lahenduse võtmed on nüüd tegelikult Marina Kaljuranna käes. Priit Pius on saates „Kontakt“ täiesti geniaalselt parodeerinud eelmist välisministrit Urmas Paeta, kes otsustamiskohani jõudes kohe otsustas, et peaks minema otsustama.

Kaljurand ei ole Paet. Ta peaks otsustama, kas kandideerib või mitte. Kui jah, siis panema meeskonna tööle vajalike allkirjade kokkusaamiseks. Kui ei, siis ütlema selle välja ning tegema pooldajatele pöördumise, kus maandab pingeid ja soovitab, mida nad tegema peaksid.

Vastasel korral jääb õhk paksuks ja see hakkab murendama ka Kaljuranna mainet. Tasakaalukas ja kaalutlev inimene on hea president. Otsustusvõimetu ei ole.

Kas EKRE pääseb tuppa

Kolmas õppetund on täiesti ajatu: hädaga sööb vanakurat kärbseid. Kui kõigi silmad on pööratud titaanide heitlusele, võivad pisikesed paganad teha, mis tahavad. Kuidas EKRE retoorika ja ideoloogiaga sobib see, et toetatakse kooseluseaduse algatajat ning Ühtse Venemaaga koostööleppe allkirjastajat, seda minu hing ei taipa.

Mõistus muidugi hoomab küll, kui ikka oma esimehe valimiskogus ülesseadmiseks hääli napib, siis neid napib. Pisut piinlik nagu kah, kui end pikalt vaat’ et kõige kõvema pretendendina presenteerinud mees künnise taha kinni jääb ja ei pääse sinna tuppagi, kus asju otsustatakse.

Kas Keskerakond seda head tahet toetab, on iseküsimus. Ja paratamatult on vastus sama küüniline kui põhjendused Mailis Repsile lisahäälte andjate peas: tänulikkusega pole seal mingit pistmist, kui, siis antakse need allkirjad selleks, et Mart Helme ja Allar Jõks omavahel romurallit sõidaks.