Mees varastab naabri laudast kaks lammast ja tahab need linna turule viia. Ilm on külm ja varas läheb kõrtsi külmarohtu võtma. Kui ta välja tuleb, on lambad kadunud. Kodus tunneb naine huvi:

"Kas lambad on müüdud?"

"Müüdud."

"Mis hinnaga?"

"Omahinnaga."