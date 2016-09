Kui Reformierakond Marina Kaljuranna poliitilisse prügikasti viskas, oli mul temast siiralt kahju. On siiani, ent samas tekitab ka tema enda käitumine küsimusi, kas ta ikka poliitikasse passib. Ootasin mitu päeva, et Kaljurand kuidagi reageeriks ja ütleks välja, millised on ta edasised plaanid. Lõpuks kinnitas ta vaid seda, et jätkab välisministrina, kuid valimiskogu asjus jättis kaardid lahtiseks.

Ta märkis küll „Terevisioonis“, et tema võimalused valimiskogus on paremad kui Siim Kallase omad, kuid valimiskogu liikmed pole temaga ühendust võtnud. Aga kellega ta ise on ühendust võtnud või vaatab hoopis kõrvalt? Ootaks otsustavaid samme. Tahad presidendiks või mitte? Või oled rahul välisministeeriumi juhtimisega?

Mitu reformierakondlast ütles läinud nädalal, et Kallase kasuks langes otsus osalt ka seetõttu, et teati – Kallas pole vaikne hiireke, kes kodupartei toetuseta pildilt taanduks, ta jätkaks kampaaniaga, võtaks meedias teravalt sõna. Kaljuranna puhul teati ette, et ta hoiab pigem madalat profiili. Seni ongi nii läinud. Sellest on kahju, sest tema toetus rahva hulgas oli ju suur.