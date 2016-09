Vana šotlane on suremas. Arstki on juba lootusetult käega löönud ja soovitab mehe viimaseid soove täita, et tal kergem elust lahkuda oleks.

"On sul veel mingi soov?" küsib naine.

"On. Pudel konjakit!"

"Hästi, ma toon, aga ära sa seda palju võta. Sealt peab peiedeks ka jätkuma."