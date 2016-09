Tõsi, seni treeningute ajal maanteel sõitnud Luiged peavad silmitsi seisma veidi raskema katsumusega: Tallinna maratoni 19 km matkasõidu trass kulgeb läbi Kõrvemaa künkliku maastiku ehk maanteerattaga pole siin midagi teha!

Kuigi kolmikõed said Kõrvemaal ka parajalt poriseks, tõdesid nad, et nalja sai palju! (Alar Truu)

„Kuulu järgi pidi trass jooksurajaga kattuma, aga me pole Kõrvemaal isegi jooksmas käinud! Samuti pole me ka niivõrd krossijooksjad, et eesootavat teaks,“ tõdeb Liina.

Nõnda tuleb nippe ja nõuandeid hankida sõpradelt ning sellest on ka kasu. Eelmisel päeval sadanud vihm on tekitanud rajale niivõrd palju porilompe, et ilma korraliku maastikurattata oleks rajal väga raske hakkama saada. Luikede võistlusvahendiks on laia kummiga fatbike, mille kõrval nääpsukesed, kõigest 48 kilo kaaluvad õed on kui väikesed lapsed.

Õekesed ei tegutse sugugi üksi. Leila võtab kampa kihlatu, aerutaja Kristjan Orase, Liina oma poiss-sõbra Martin Puusepa. „Turvamehed on meil kaasas,“ naeravad tüdrukud. „Eks me veame neid igale poole kaasa. Aga mul ju elukaaslane endine rattur, ta ikka nautis sõitu ja andis teada, mida tegema peab,“ lisab Liina.

Spordiala vahetama ei hakka

Kui Rio olümpial jooksumaratonil finišeerisid Guinnessi rekordi püstitanud kolmikud eraldi ning Liina katkestas, jõutakse rattamaratonil finišisse üheskoos. Aeg 1.04,35 annab protokolli kohad 74.-76 ning vaatamata porisele välimusele ollakse enam kui rahul. Kallimad premeerivad tüdrukuid finišis musidega.

„Rajal arutasime mitu korda, et jumal tänatud, et fatbike’i võtsime. See tundus mugavam ja turvalisem,“ arvab Lily ning õed nõustuvad. „Igast august ja mülkast saime läbi, aga ikka pidi jälgima, kuhu sa ronid,“ lisab Liina.

„Oli küll ohtlikke olukordi, aga õnneks ühtegi kukkumist polnud. Kui kartma hakata, tuleb ratas käekõrval liikuda. Ühes kohas nii talitasimegi. Aga ikka mõtlesid, et „Wooohoo!“ lendame läbi! Väga palju nalja sai,“ poetab Leila.

Kolmikõed tunnistavad, et kogu ettevõtmine sai päevakavva võetud eelkõige lustimise eesmärgil ning poolehoidjad ei pea kartma nagu jooksukolmikud hakkaks ratturkolmikuteks.