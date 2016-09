Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 5. septembri valik.

NÄDALA PLUSS | Sopsti, käis pall eelmisel nädalal kahes EM-valikmängus Valgevene ja Portugali korvis. Kui võtta arvesse, kui palju on Eesti korvpallikoondises tänavu suvel nimekaid puudujaid, on olnud ülipositiivne, kui head mängu näidatud on. Mõlemas matšis on punktiliidrina väärikalt kaptenirolli kandnud Rain Veideman (pildil). Ent tõeline kondiproov on meie korvpallureid alles ees – sel kolmapäeval madistatakse võõrsil Poolaga, kes on samade vastaste vastu saanud samuti kaks võitu, ent visanud 17 silma rohkem.

Rain Veideman (Stanislav Moshkov)

NÄDALA MIINUS | Kuigi möödunud esmaspäeval avaldatud uues tennise maailma edetabelis tõusis Anett Kontaveit (pildil) 90. kohale, tähendab kaotus US Openi avaringis Jelena Vesninale (WTA 20), et nädala pärast avaldatavas uues paremusjärjestuses kukub meie esinumber esimest korda aasta jooksul esisajast välja. Midagi katastroofilist tänavu vigastustega maadelnud 20aastasele eestlannale sellest pole – on ta ikkagi alles karjääri algusjärgus – ent nüüd peab ta taas vaeva nägema, et jõuda tagasi mugavale pulgale, millega on tagatud otsepääs suure slämmi turniiride põhitabelisse.

Anett Kontaveit (Peter Cziborra)

TULEVA NÄDALA ENNUSTUS | 20 protsenti on tõenäosus, et Eesti jalgpallikoondis saab MM-valiksarjas kohe avamatšis Bosnia ja Hertsegoviina vastu silma(d) pähe. Viimases kontrollkohtumises tehtud viik Maltaga ei süstinud Maarjamaa vutisõpradesse just erilist enesekindlust ja kuigi koondisega sõidab Zenicasse kapten Ragnar Klavan (pildil) pole täpselt veel selge, millise jälje ta vormile on jätnud äsjane vigastuspaus. Protsenti toob allapoole ka kole mälestus 2008. aasta reisist Bosniasse – õudne 0:7 saun.