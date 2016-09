Kui Eesti pidas kolmapäeval treeningkohtumise (1:1 Maltaga), siis Bosnia sarnasest variandist loobus ning järeldusi tuleb teha kevadel ja suve hakul peetud sõpruskohtumiste pealt, mis viitavad, et Baždarevici suurim probleem on keskvälja toimima saamine.

Eesti jalgpallikoondis alustab homme MM-valiksarja, kui võõrsil kohtutakse Bosnia ja Hertsegoviina meeskonnaga, kelle eesmärgiks korrata eelmise MM-tsükli saavutust, kui esimest korda jõuti finaalturniirile. Bosnia ridadesse kuuluvad küll kõlavad nimed, aga meeskondlikkusega on probleeme.

Kuna Bosnia peatreener eelistab neljamehelist kaitseliini ega soovi kumbagi kahest tippründajast, ei Edin Džekot (AS Roma) ega Vedad Ibisevici (Berliini Hertha) pingile jätta, on ta sunnitud opereerima neljaliikmelise keskväljaga, mille tasakaalu saamine on seni osutunud keeruliseks.

Ideaalis pakuks seda tasakaalu Muhamed Besic (Everton), kes on aga vigastatud. Torino Juventuses mängiv standardolukordade meistrimees Miralem Pjanic on oivaline jalgpallur, aga tema oskuste maksvusele panekuks on vaja harmooniat meeskonnakaaslastega. Bosnia ääremängijad Senad Lulic (Rooma Lazio) ja Edin Visca (Istanbuli Basaksehir) kipuvad aga Pjaniciga üpris sageli eri lainepikkustele jääma.

Tõsi, neid bosnialaste kurtmisi kuulates ei tohi Eesti unustada, et vastaste latt on seoses 2014 MMile jõudmisega seatud silmatorkavalt kõrgele. Ning võite on homne vastane võimeline noppima ka ainult oma jalgpallurite individuaalse meisterlikkuse pealt.

EM-valiksarjas demonstreeris Baždarevic ka oma pragmaatilist poolt, kui saatis mängudes Walesi ja Küprose vastu keerulises seisus platsile 199 sentimeetrit pika ründaja Milan Durici (Cesana), kes lõigi vajalikud väravad.

Kui Eestil õnnestub Bosnia survele pikalt vastu panna, tuleb valmis olla Durici sekkumiseks. Tõsi, vägevat õhulahingut on oodata tematagi, sest Bosnia tsenderdab palju.

Milan Duric (number 18) (STR)

Bosnia kaitseliini, mille liidriks 36aastane Emir Spahic (Hamburg), peamiseks probleemiks hinnatakse nappi kiirust. „Kui Eesti otsustab kaitses istuda ja panustada pikkadele pallidele kaitseliini taha, võib kõike juhtuda,“ märkisid Õhtulehte konsulteerinud Bosnia jalgpallispetsialistid. Eriti arvestades, et kontrarünnakute peamine peataja Besic on vigastatud.