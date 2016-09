Eesti korvpallikoondis on teinud seda, mida paljud, võib öelda, et enamik kiibitsejatest ei uskunud – alustanud EM-valiksarja kahe võiduga, viimati murti üleeile võõrsil Ovaris 76:68 maha Portugal. Neli vooru seisab veel ees, kuid ometi tuleb juba küsida: mida tuleb finaalturniirile jõudmiseks veel teha?

Kiire vastus on, et võita veel vähemalt kaks, veel parem, kui kolm mängu. Kergejõustiklaste keeles öelduna on eestlased stardikurvi edukalt läbinud ja võidelnud endale edasiseks distantsiks soodsa positsiooni.

Tasub märkida, et näiteks kihlveokontorid hindasid mõlemas eelmisel nädalal peetud mängus – kolmapäeval alustati EM-sarja teatavasti kodus Valgevene vastu – soosikuks vastaseid. Ka Õhtuleht pakkus kontrollmängude põhjal hinnates: võimalus, et tänasel päeval jätkab meie meeskond täiseduga, on 20 protsenti. Tore, et need protsendid ära kasutati!

Eesti alistas Portugali koondise ning jätkab alagruppi täiseduga (Portugali korvpalliliit)

Kui finaalturniirile pääseks igast alagrupist kaks paremat meeskonda, oleks seis vägagi roosiline – üks konkurent alistati kodus suure vahega, teisest saadi raske heitluse järel võõrsil jagu. Enne EM-seisu analüüsimist meenutame põgusalt laupäevast heitlust.