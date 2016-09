Ainsa G20 riigijuhina pidi Ühendriikide president Barack Obama Hiinas Hangzhous väljuma oma lennukist, ilma et trapile oleks laotatud punast vaipa. Ta astus välja presidendilennuki allosas tavaliselt varuväljapääsuna kasutatavast uksest. Obama ütles eile, et lennu­väljal olnud aru­saamatust ei maksa siiski ületähtsustada.

Ametnikud tahtsid tõrjuda kaugemale ka presidenti saatvad ajakirjanikud ja fotograafid, keda traditsiooniliselt on lubatud presidenti pildistama ja temaga vajadusel suhtlema lennukitiiva alla.

"See on meie riik ja meie lennuväli," vastas ajakirjanike protestile Hiina ametnik ja surus ajakirjanikke hiinlaste enda tõmmatud sinise köispiirde taha.

Trapi juht ei osanud inglise keelt

Hiina välisministeeriumi anonüümseks jääda soovinud kõrge ametnik ütles ajalehele South China Morning Post, et segaduse põhjustasid ameeriklased. "Hiina sõidutas iga riigijuhi lennuki juurde punase vaibaga kaetud trapi.

Ameeriklased nõudsid, et selle juht kõneleks ilmtingimata inglise keelt, seda aga polnud võimalik tagada. Me pakkusime kompromissina, et juhi kõrval istuks inglise keelt valdav tõlk, kuid sellega nad nõus ei olnud ja ütlesid, et säärasel juhul nad ei vaja lennujaama trappi."

Pärast ameeriklaste lennujaamast ärasõitu ootas neid ees järgmine segadus riigi külalistemajas, kus kohtusid Obama ja Hiina president Xi Jinping. Washington Post kirjutab, et ameeriklaste saabudes oleks seal läinud peaaegu löömaks ühe Hiina ametniku ja turvamehe vahel.

Riidest lahti teki all

Eilsel pressikonverentsil pärast kohtumist Suurbritannia peaministri Theresa Mayga ütles Barack Obama, et laupäeval juhtunut ei maksa ületähtsustada.

"Selline segadus ei juhtu sugugi esimest korda ja mitte ainult Hiinas, vaid ka meie liitlaste juures. Ma mõistan, et hiinlased olid pisut segaduses, nähes Ühendriikide delegatsiooni suurust. Meil oli hulk lennukeid ja koptereid, palju autosid ja väga palju inimesi. Kui sa oled vastuvõttev riik, siis võib kõike seda liiast olla."

Inglased olid tõsises mures oma inimeste turvalisuse pärast. Mail on Sunday kirjutab, et enne ärasõitu instrueeriti peaminister Mayd, et ta peab riidest lahti võtma teki all. Hiinlased võivad olla sokutanud magamistuppa kaamerad ja seetõttu tuleb olla kombekas, öeldi juhendis.

Kõigil delegatsiooni liikmetel vahetati välja mobiiltelefon ja anti ajutine number. Julgeolekuteenistus keelas vastu võtmast ükskõik milliseid kingitusi, sest neilegi võib olla küljes mõni tilluke elektronsalakuulamisseade.

Eriti rangelt keelati inglastel suhelda hiinlannadega. Tuletati meelde, kuidas 2008. aastal Gordon Browni saatnud ametnik oma telefoni ja konfidentsiaalsed paberid kaotas.

Teda oli nähtud ahvatleva naisega jalutamas ja kui hommikul valutava peaga kohale ilmus, siis rääkis, et talle oli uimastit sisse joodetud ja edasisest ei mäleta ta enam midagi.

Üheksa miljoni elanikuga Hangzhous alanud tippkohtumisel keskenduvad maailma jõukamate riikide liidrid praegustele majandusprobleemidele.

Hiina president Xi Jinping ütles ava­kõnes, et kohtumisel tuleb loobuda tühjast jutust ja keskenduda arenguvõimalustele: "Rahvusvaheline üldsus ootab ­Hangzhou tippkohtumiselt tulemusi," rõhutas Xi.

Rahvusvahelise Valuutafondi kärbitud ennustus lubab maailma majanduskasvuks tänavu 3,1 ja tuleval aastal 3,4 protsenti.