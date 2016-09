Soome kirurg tegi Usbeki diktaatori surmaotsuse

Läinud laupäeval saadeti ­Samarkandis suurejoonelise tseremooniaga viimsele teele kauaaegne Usbekistani president Islam Karimov. Võimuvõitlus algas riigis juba nädalapäevad enne seda, ütles Soome kirurg Juha Hernesniemi YLE uudisteportaalile.

Nädal enne Karimovi matuseid maandus Helsingis eralennuk, mis saadeti maailma tuntumate ajukirurgide hulka kuuluva Hernesniemi järele, et ta lõikaks haigevoodis lebavat Karimovit.

"Mulle helistas Kasahstanist mu endine õpilane, kellel oli kiire sõnum: Usbekistani president Karimov on ajuverejooksuga haigevoodis ja teda on vaja kiiresti opereerida. Taškenti olid juba saabunud või saabumas ka Saksamaa ja Venemaa kirurgid. Iseenesest polnud selles, et ka mind paluti kohale sõita, midagi tavatut – ma olen mitu korda käinud välismaal opereerimas," ütles Hernesniemi YLE uudisteportaalile.