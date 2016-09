Norra ehitab terasvõrkaia ainsa vastu Venemaad oleva piiripunkti juurde Storskogis.

Aed tuleb 200 meetri pikkune ning kolm ja pool meetrit kõrge. Läbi selle piiripunkti tuli läinud aasta sügisel Norrasse 5500 pagulast, valdavalt Lähis-Ida riikidest.

"Kuigi praegu on olukord rahulik, pole mingit tagatist, et see nii kestma jääb," ütles Norra riigitelevisioonile NRK politsei piirivalveameti ülem Stein Kristian Hansen, rõhutades, et Norra 160kilomeetrine piir Venemaaga on ühtlasi Schengeni välispiir.

Piiriäärne omavalitsus pole tara ehitamisest vaimustatud. 2010. aastast kehtib Venemaa ja Norra kokkulepe, mis lubab mõlema poole piirialade elanikel liikuda vabalt teineteise territooriumil kuni 30 kilomeetri kaugusele rajajoonest.

Norra piiriäärsele vallale ja Kirkenesi linnale toovad üle piiri tulijad märkimisväärset tulu.