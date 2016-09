Viimane Ühendriikide presidendikandidaatide toetajauuring näitab, et Donald Trump on populaarsuselt möödunud Hillary Clintonist, kirjutab New York Post.

Trumpi toetas 40, Clintonit 39 protsenti vastanutest. Sõltumatu liberaali Gary Johnsoni toetus püsib seitsme protsendi juures. Küsitluse veamarginaal on kolm protsenti.