Real Madridi ründaja Karim Benzema on seotud süüdistustega, mille alusel ta koondisekaaslast Mathieu Valbuenat seksivideoga šantažeeris. Sama juhtumi tõttu jäi Prantsusmaa koondises 27 väravat löönud mees eemale ka koduselt EM finaalturniirilt.

Prantsusmaa jalgpalliliidu presidendi Noel Le Graet sõnul on Benzema jaoks koondise uks uuesti avatud alles juhul, kui uurimine lõpu leiab. "Ma olen eluaegsete karistuste vastu. Siiski tuleb Benzemal läbi käia vajalikud kohtuprotsessid, enne ei võta me ühtegi riski," teatas La Graet.

"See, et ta EM finaalturniirilt eemale jäi on suur asi. Benzema võib koondisesse naasta niipea, kui juhtum on lahendatud. Kui see päev kätte jõuab, otustab meeskonna peatreener, kas 28-aastane ründaja kuulub valikusse," lausus Prantsusmaa jalgpalliliidu president.

Hetkel pole kohtuprotsessi aega veel kokku lepitud.