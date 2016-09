Täna kogunenud Eesti Keskerakonna juhatuse koosolekul arutati Midfield OÜ-le antud garantiikirjaga seonduvaid küsimusi. Lisaks garantiikirja küsimuse arutelule otsustati moodustada töörühm asjaga tegelemiseks, mille koosseisu kuuluvad juhatuse liige Taavi Aas, Keskerakonna peasekretär Oudekki Loone, tegevsekretär Peeter Vitsur, ja erakonna büroo nõunik Andres Hiie.

“Viimastel päevadel meedias palju elevust tekitanud garantiikiri ei ole Keskerakonna jaoks midagi katastroofilist, nagu seda on püütud väita,” ütles Keskerakonna peasekretär Oudekki Loone, “ma rõhutan, et antud garantiikirjast lähtuvalt ei ole mingit garantiikohustust tekkinud. Antud hetkel räägime asjassepuutuvate isikutega läbi.”

“Midfield OÜ on olnud Keskerakonna jaoks pikaajaline ning hea koostööpartner, kes on andnud omapoolse panuse erakonna valimiskampaaniate õnnestumisse ning väga heade valimistulemuste saavutamisse. Seega ma ei näe, et meie vahel saaksid tekkida ületamatud erimeelsused,” rääkis Keskerakonna peasekretär.

Loone rõhutas, et Keskerakonna majanduslik seis on hea ning kõiki kohustusi suudetakse tasuda. “Keskerakond ei ole viimase 12 aasta jooksul olnud nii heas majanduslikus seisus kui oleme täna. Erakonna finantsolukord on kindel ning me suudame vastavalt kokkulepetele täita kõiki kohustusi.”

“Mul on väga kahju, et presidendivalimiste lõpusirgel on tehtud niisugune torm veeklaasis. Süstemaatiliselt püütakse jätta muljet, et Keskerakond pole ühtne ning toimuvad mingisugused veidrad asjad, millest keegi midagi ei tea. See kahjustab selgelt Mailis Repsi positsiooni presidendikampaanias ning loodan, et meie sisemiste küsimuste arutemine ei toimu edaspidi meedia vahendusel,” rõhutas Keskerakonna peasekretär Oudekki Loone.