Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon tunnistas avalikult, et tal katkes viis aastat tagasi rasedus. Sturgeon räägib läbielamistest oma elulooraamatus ning loodab, et see aitab lastetute naiste kohta käivaid eelarvamusi kummutada, vahendas BBC.

46-aastane Šotimaa rahvuspartei esimees on abielus, kuid tal pole lapsi. Sturgeon tunnistas, et ta elas 2011. aasta esimestel päevadel läbi raseduse katkemise. Ta oli last oodanud paar kuud ja plaanis uudise peatselt avalikuks teha.

Sturgeon tunnistas, et nurisünnitus oli nii tema kui ta abikaasa jaoks väga suur löök. Seetõttu otsustasid nad sellest pikka aega vaikida. Naine otsustas oma loo avalikuks teha lootuses, et see muudab inimeste suhtumist naistesse, kellel pole lapsi ja aitab murda tabusid, mis on seotud raseduse katkemisega.