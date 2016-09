Üldarvestuse liider lisab: "Kohe algusest oli selge, et Rosberg hakkab eest ära libisema ning võitu püüda on pea võimatu. Teine koht oli maksimum, mida peale sellist starti võtta andis."

"Ausalt öeldes, ütlesin neile seda vaid selleks, et nad närviliseks ei muutuks," rääkis Hamilton peale võistlust, miks ta raadiosides luiskama pidi. "Ma ei teagi täpselt, mis stardis juhtus. Ma tegin kõik nagu tavaliselt, aga millegipärast hakkasid rattad all ringi käima."

Tänase Itaalia GP-l stardis ebaõnnestunud Lewis Hamilton sõnas võistluse ajal meeskonna raadiosidesse, et nigel algus oli tema enda viga. Pressikonverentsil britt aga tunnistas, et tegi seda vaid oma mehaanikute säästmiseks.

"See on maailma parim poodium. Mercedesed teevad suurepärast tööd ja neid tuleb viimaste aastatel näidatu eest austada, aga meiegi anname endast kõik. Ma ei saa midagi lubada (millal võitleme taas esikohale), aga see on meie sihiks," lisas Vettel.