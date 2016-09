Ligemale 40 aastat tagasi ilmunud olulise füüsikaartikli üks autor on kass, vahendas ScienceNews.

1975. aastal kirjutas Michigani osariigi ülikooli teadlane Jack Hetherington uurimuse heeliumi aatomitest. Mainekas ajakirjas ilmunud artikli teiseks autoriks on märgitud F.D.C. Willard. Füüsik tunnistas, et tegelikult on selle nime taga tema kass Chester.

Kuidas selline asi juhtuda sai? Tuleb välja, et mees kirjutas uurimuse valmis ja avastas alles siis, et on selle kirja pannud meie-vormis. Kirjutusmasinate ajastul tuli sellise vea parandamiseks kogu artikkel uuesti trükkida. Teise autori lisamine oli palju hõlpsam.

Jack otsustas, et selleks sobib väga hästi tema kõuts Chester. Et nimi oleks väärikam, lisas teadlane sellele tähed F ja D, mis tähistavad kodukassi ladinakeelset nime (Felis domesticus). Willard aga oli kiisu isa nimi.

Hetherington tunnistas oma tembu kohe üles, kui professor Willardit ülikooli füüsikute seast otsima hakati.