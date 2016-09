Pep Guardiola otsustas Manchester City Meistrite liiga nimekirjast välja jätta meeskonna pikaaegse raudvara Yaya Toure. Elevandiluuranniku poolkaitsja agent Dimitri Seluk peab sellist käitumist äärmiselt alatuks.

"Kui Guardiola Cityle Meistrite liiga karika toob, lendan ma Inglismaale ja teatan televisioonis, et ta on maailma parim treener," sõnas Seluk. "Kui aga nii ei juhtu, siis peab Guardiolal olema mune - tal tuleb tunnistad, et ta eksis, häbistades sellist suurt mängijat nagu Toure."

Ta lisab: "Siiski tuleb treeneri otsust austada. Yaya on professionaal ning teeb seda, mis vaja. Ta ei ole ka jaanuaris lahkumas, vaid üritab ennast meeskonnas tõestada."

Ühe torke hispaanlasest peatreeneri suunas teeb Seluk veel: "Ilmselt peab Pep Toure´d piisavalt heaks, et mängida liigakarikas 10 minutit kolmanda liiga meeskonna vastu. Jah - ma teen nalja!"