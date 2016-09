Keskerakonna juhatus kogunes täna Tallinna vanalinnas erakonna peakontoris ja asus arutama Paavo Pettaile antud garantiikirja küsimust.

450 000 euro suurusele garantiikirjale olevat väidetavalt omavoliliselt allkirja andnud Priit Toobal, kes oli tol hetkel erakonna peasekretär. Toobal on praeguseks poliitikast lahkunud.

Garantiikirja järgi peab Keskerakond Pettai firma võlad tolle rahaliste raskuste korral kinni maksma.

Edgar Savisaar (Teet Malsroos)

Erakonna siseopositsioon teatas neljapäeval, et soovib Toobali antud garantiikirja arutada esmaspäeval. Pühapäevaks kutsus juhatuse erakorralise koosoleku kokku Keskerakonna esimees Edar Savisaar, kes ei soovinud enne koosoleku algust ajakirjandusega rääkida.

Paavo Pettai on aastaid teinud Keskerakonnale reklaamikampaaniaid ja erakond on tema reklaamibüroole olnud nende eest võlgu. Pettai leebus võlgade sissenõudmisel on erakondade rahastamise järelevalve komisjonis tekitanud arvamuse, et kampaaniaks kulutatud raha on tegelikult Keskerakonnale mõeldud varjatud annetus. Pettai on kahtlustatav ka Savisaare altkäemaksu-kohtuasjas.