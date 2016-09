Twitterikasutajaile meeldib aeg ajalt midagi hambusse võtta ja seda mööda virtuaalilma huumori pähe edasi säutsuda. Uus kuum jalgpallimaailma hitt paistab olevat kass netinimega Catinho, keda monteeritakse nalja viluks erinevaisse vutiolukordadesse.

Kõik sai alguse, kui üks kasutaja lisas oma säutsu lumel libisevast kassist ning kirjutas sinna juurde "Miks see kass näeb välja nagu oleks ta äsja hooaja parima karistuslöögi löönud?".

Too säuts sai erakordselt populaarseks ning sel on uudise avaldamise hetkeks. üle 23 000 edasisäutsu ja 27 000 meeldimise.

Why does this cat look like he just hit the cleanest freekick of the season 😂 pic.twitter.com/xYe4rzr8t8 — KingMusa (@OfficialSkinny1) August 31, 2016

Ülalnähtud pilt inspireeris inimesi tegema järgmisi montaaže. Head nautimist!

Catinho nutmegging James Milner... pic.twitter.com/4YyNShIVIg — Will Grigg's On Fire (@WillGriggFire) September 3, 2016

And it has started 😄 pic.twitter.com/MCCPJ2CQcJ — Troll Football (@TrollFootball) September 4, 2016

These Catinho memes are brilliant. Favourite one so far: pic.twitter.com/TBgBouxc24 — Sibs (@SibsMUFC) September 4, 2016

"Catinho" takes the free kick , and he scores !! #cats pic.twitter.com/4Y7SyeBFQ4 — The arab الزهراني (@the_arab93) September 4, 2016

This whole Catinho thing is just getting better and better (credit to @101greatgoals for this one) pic.twitter.com/6yJT4QQMhq — ShotOnGoal (@shotongoal247) September 4, 2016