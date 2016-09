Kõrvemaal toimunud Tallinna rattamaratonil võidutses Caspar Austa, kes kihutas napilt enne lõppu eest Katjuša ratturil Rein Taaramäel.

"Mul oli vaja korralikku intensiivset treeningut enne maanteesõidu EMi ja MMi. Trennis ei viitsi intensiivsust teha, seepärast siia tulengi," selgitas Taaramäe sõidujärgses intervjuus. Alles eelmisel nädalal katkestas rattur Vuelta velotuuri, kui sai ühe võistkonna autolt löögi.

He is alive. @ReinTaarame lucky in his bad luck. #LV2016 pic.twitter.com/3Zn6zuKH1z