Eesti korvpallikoondis on EM-valikturniiri alustanud võitudega Valgevene ja Portugali üle. Heidame põgusa pilgu turniiri statistikasse.

Eesti on visanud kahes esimeses mängus keskmiselt 78,5 punkti (kontrollmängudes napilt üle 70 p). Tabavus on olnud 46,2 % (11. näit 27 tiimi hulgas). Kahes kategoorias paistame meeskondlikult silma: vaheltlõikeid on Eesti teinud 10 mängus (5. näit) ja pallikaotusi 11,5 (22.-23. näit ehk paremuselt 5.-6.).

Resultatiivsemate mängijate pingereas on Rain Veideman 24 punktiga teine (tabavus 53,6 %) ning Martin Dorbek hoiab sama kõrget positsiooni vaheltlõigete edetabelis (3,5 mängu kohta). Sten-Timmu Sokk ja Veideman on mänginud keskmiselt 31 minutit.





Valikturniiri parimad punktitoojad.

Valikturniiri parimad vaheltlõikajad.

Valikturniir jätkub kolmapäeval Lubinis, kus vastaseks samuti täiseduga Poola.