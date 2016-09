Reedel internetti lekkinud FIFA 17 videomängu mängijate reitingud on tekitanud fännide seas palju kära. Eelkõige ei suuda Lionel Messi fännid mõista oma lemmikule omistatud näitajaid.

Suurima südamevalu põhjustas Messi austajatele mõistagi see, et eelmises paaris mängus (FIFA 16, FIFA 15 jne) oli argentiinlane parima üldnäitajaga, ent FIFA 17s kuulub see au portugallasele Cristiano Ronaldole.

Kui Messi versus Ronaldo saaga on ilmselt igavene ja kahtlemata subjektiivne küsimus, siis veelgi imestusväärsem on, et Messi sööduoskuseks on märgitud 86 (100st), mis on kehvem kui West Hami ja Prantsusmaa poolkaitsja Dimitri Payet' oma (87).

Too EA Sportsi otsus on väetanud pinnast vandenõujuttudeks. Nimelt usub osa Messi fänne, et nende lemmikule tehakse liiga, sest tema koduklubi FC Barcelona sõlmis juulis sponsorlepingu Jaapani firma Konamiga, kes arendab FIFA videomängu suurimat konkurenti, Pro Evolution Soccerit. Mine tea, kas on tegu kibestunud fännide luulu või siiski tõepõhja omava teooriga!?

Payet: 87 Passing

Messi: 86 Passing

Payet is a better passer than Messi according to @EASPORTSFIFA



Joke of a game 😂 pic.twitter.com/rpfomVIp55 — Leo Messi (@messi10stats) September 2, 2016