Kui tänase seisuga jagataks välja korvpalli EM-finaalturniiri piletid, oleks suurvõistlusele pääsejate seas ka Eesti, kes mahub täpselt nelja parema hetkel teisel kohal oleva meeskonna sekka.

Loomulikult on kogu jutt tinglik, sest neli vooru on veel mängida ja alagruppide teiste kohtade omavahelises võrdluses ei arvestata lõpuks neljanda koha tiimidega peetud mängude tulemusi, aga kahe võiduga alustamine tähendab, et tasapisi tuleb hakata vaatama kõigi gruppide tabelit.

D-grupis võitis täna veel Poola võõrsil Valgevene 97:79, on samuti alustanud täiseduga ja edestab Eestit hetkel tänu paremale korvide vahele (+44 ja +27). Kui võistluse lõpuks kogutakse võrdselt võite, läheb juba omavaheliste mängude võrdlemiseks.