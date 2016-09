Eesti korvpallikoondise kapten Rain Veideman nimetas Portugali 76:68 alistamist terve meeskonna võiduks.

"Täna polnud ühe-kahe mehe mäng. See ei olnud eriti ilus mäng, aga terve meeskond võitles, see oli meeskonna võit!" rõhutas Veideman, kes ikkagi kerkis 16 punktiga Eesti resultatiivseimaks - vaatamata asjaolule, et teda valvati avavooru kohtumisega võrreldes kordi hoolsamalt ning ta jäeti sageli pika ja liikuva Joao Gomesi hoolde.

"Arutasime enne mängu, et kui viskame 75 punkti, on meil võimalus. Täpselt nii läkski. Teisel poolajal tekkis küll raskusi, tihti on nii, et kui võtame rünnakul vastu totraid otsuseid, ei saa me ka kaitses pidama. Kuid ühest hetkest saime jälle mängu tasakaalu."