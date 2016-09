"Meie poisid mängisid hästi ning mänguplaanist hoiti kinni. Paar ärevat momenti oli, aga mis kõige tähtsam - võit tuli ära," ütles Kerde. "Vastased olid meist nõks nõrgemad ning on aru saada, et Poola ja Eesti võitlevad alagrupis esikoha peale, kaks nõrgemat ehk Valgevene ja Portugal mängivad tagumistele kohtadele."

Mõõnast välja tulemine sõltub mängijate kogemusest ja tasemest. Meil on klassiga mängijaid küllaga, Portugalil vähem. Eestil oli kaitses selle võrra lihtsam - neil oli ainult neli põrgatajat, kaks viskajat ja kogu lugu. Korvialused mängijad olid meie tasemel, aga tagamängijad olid vastastel Eesti omadest märksa nõrgemad."

Laupäevase kohtumise parimat Eesti mängijat ei osanud Kerde valida, vaid kiitis võistkonna ühtsust. "Kõik mängisid hästi. Näiteks Martin Dorbek oli kohtumise viimased viis minutit väga hea. Rõõm on näha, et Kajupank on ennast leidnud. Ainult kahju, et tal jäi üks aasta vigastusega vahele. Põhimehed olid ka väga head eesotsas Rain Veidemaniga.

Kui kaheksa aastat tagasi võitsime samas saalis Portugali, siis tegi väga hea mängu Tanel Sokk, täna tegi hea esituse tema vend Sten-Timmu. Võistkond on hästi ära jaotatud ega piisa ühe mehe kinni võtmisest. Väljas tuli ikka väärtuslik võit."

Mida oodata järgmisest mängust alagrupi favoriidi Poolaga? "Ilmselt tuleb võrdne mäng, aga see on väga raske ja kõige ebamugavam vastane. Ega kõik ei pea olema ju nõrgad!