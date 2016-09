Eesti korvpallikoondise mängijad ja treenerid arvasid pärast 76:68 edu Portugali üle kui ühest suust, et mäng oli küllalt kole, kuid sel pole tähtsust - maksab tulemus.

"Võõrsil on tähtis võita. Kodus on kvaliteet olulisem, võõrsil tulgu kasvõi kole võit," võttis Indrek Kajupank mängu kokku nagu vana kala. Kajupank langes lõpu eel küll viie veaga mängust, kuid tegi enne seda ära mehetöö, kogudes hea visketabavuse juures 20 minutiga 10 punkti. Seejuures hoidis just tema raskel kolmandal veerandil (kuulus Portugalile 23:16) Eestit vee peal, visates siis pooled meie punktid.

Kaitses pidi Kajupank koos teise "number nelja" Erik Keedusega aga ohjeldama ohtlikemat vastasmängijat Joao Gomesit. "Andsime talle ka mõne liiga kerge viske. Ta on klassiga mängija, olekski imelik, kui ta jääks nullile," märkis Kajupank.

"Põhiline, et olime niisuguseks mängukäiguks valmis. Üllatas, et vahepeal kohtunikud liiga palju "kakelda" lasid. Meie eeliseks oli võistkondlikum mäng. Nad panid teisel poolajal pika ja liikuva Gomesi päris palju Veidemani katma ning selle arvelt jäi teistele rohkem ruumi."