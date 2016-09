Rahvusvahelise korvpalliliidu eelvaates tuuakse välja, et areeni nimi Dolce Vita peaks mängule olema väga sobilik. Kohtumine peaks meeldima nendele, kellele sobivad lühikesed koosseisud ja pidev söötmine, et leida üles vaba mees.

FIBA Euroopa toob välja, et mõlemad koondised armastavad kolmepunktiviskeid - Eesti viskas kaugelt peale 35 korda, Portugal 32 - ning pole välistatud, et kahe peale kokku tehakse rohkem kui 70 kolmepunktiviset.

Huvitav on ka fakt, et koondised on kohtunud kuuel korral ning koduväljakueelis pole suurt rolli mänginud - viis mängu on võitnud külastajad. Ehk soosib ajalugu täna eestlasi? Kohtumine Ovaris algab Eesti aja järgi 20:30.