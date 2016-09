Eesti korvpallikoondis peab täna EM-valiksarjas teise mängu, Ovaris kohtutakse Portugali koondisega. Mänguhall jääb Atlandi ookeani rannikust paari kilomeetri kaugusele ehk palju kaugemale edasi enam minna ei saa!

Tõsi, Eesti meeskond "ei tea" rannikust suurt midagi, sest võõrustajad on nad majutanud paarkümmend kilomeetrit edasi sisemaale, Sao Joao da Madeira nimelisse linna.

Ovaris endas on üle 50 000 elaniku, kuid linn on laiali paisatud päris suurele territooriumile. Keskus asub linna läbiva Porto-Lissaboni raudtee ääres, ookeanini jääb sealt 5-6 kilomeetrit. Mänguhall jällegi ehitati eelmisel kümnendil nii keskusest kui ka rannikust mitu kilomeetrit eemale, endisele tühermaale.

Eesti aja järgi kell 20.30 algava mängu eel võib vaadata väikest pildivalikut Ovarist. Siia Portugali on saabunud ka Eesti fänne, nii et koondis ei jää õhtul toetuseta. Samuti on teada, et tervislikel põhjustel jääb tänasest mängust eemale võõrustajate parim keskmängija Claudio Fonseca. Õhtuleht teeb õhtul kohapealt tekstilise ülekande, pöidlad pihku!