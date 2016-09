Mees sõidab lennukis, järsku tuleb paavst ja istub tema kõrvale. Mees muidugi väga elevil, et vot, näed, kellega ma kõrvuti sõidan, sada aastat saab sõpradele rääkida... Paavst hakkab ristsõna lahendama. Natukese aja pärasts suisa kõnetab meest: "Vabandage, mis on nelja tähega, seondub naisega, esimene on P, siis ei tea, ja siis T ja S?"

Mees püsti hädas... kuidas sa nüüd paavstile ütled... siis leiab geniaalse lahenduse: "Pats!"

Paavst: "Muidugi, jah... õige... Vabandust, kas teil kustukummi on?"