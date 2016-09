Kolmapäeval koondisekarjäärile joone alla tõmmanud Saksamaa poolkaitsja Bastian Schweinsteigeri klubikarjäär Manchester Unitedis näikse peatreener Jose Mourinho liitumise järel aina allamäge veerevat.

Mourinho olevat Schweinsteigerile suvel öelnud, et ta võib klubi vahetada, sest ManUs on tal "väga-väga raske" platsile pääseda. 32aastane sakslane, kel klubiga 2018. aasta suveni kehtiv leping, otsustas aga Manchesteri jääda.

Reservmeeskonna juurde taandatud Schweinsteigeri hädad ManUs jätkusid sellega, et klubi ei andnud teda üles algavaks Euroopa liiga alagrupiturniiriks. Sakslase jaoks on positiivne, et vähemalt registreeriti ta eile 25mehelisse Premier League'i satsi.