Skandaalne Itaalia jalgpallur Mario Balotelli siirdus augusti viimasel päeval vabaagendina Liverpoolist Prantsusmaa klubisse OGC Nice. Balotelli agent Mino Raiola ütles Inglismaa klubi peatreeneri Jürgen Kloppi aadressil paar krõbedamat sõna.

Klopp tegi möödunud hooaja AC Milanis laenul veetnud Balotellile suvel kiirelt selgeks, et Anfieldil tal kohta pole. Raiola sõnas Itaalia meediale, et Liverpooli juhidki tunnistasid lõpuks, et Klopp käitus itaallasega ebaõiglaselt, kui saatis ta reservmeeskonnaga treenima.

"Kuigi Klopp pole minu hinnangul eriline taktik, ei mõista ma teda treenerina hukka. Aga minu arust ta ei saanud aru, et jutt käib inimesest. Mario oli eeskujulik ega vingunud ka siis, kui pidi üksi treenima," lausus Raiola La Gazzetta dello Sportile.