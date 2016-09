Vladivostokki sõitnud Jaapani peaminister Shinzō Abe kohtub Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, vahendas Deutsche Welle.

Riigimehed arutavad vaidlusaluste Lõuna-Kuriili saarte probleemi. Jaapanis nimetatakse Iturupi, Kunaširi, Šikotani ja Habomai saari osaks Põhjaterritooriumist ja riik peab neid enda omaks. Reaalselt kuuluvad saared alates teise maailmasõja lõpust Venemaa koosseisu.

Jaapani peaminister Shinzō Abe ja Venemaa president Vladimit Putin kohtuvad Vladivostokis (SPUTNIK)

Venemaa ja Jaapani vahel pole kehtivat piirilepingut. Abe sõnas Vladivostokis peetud kõnes, et tema Jaapani peaministrina on veendunud, et saared kuuluvad Jaapanile, kuid sama kindel on ta ka selles, et Venemaa president peab Lõuna-Kuriile Venemaa osaks.