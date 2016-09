Kihnu lähedal jäi merel kadunuks 55-aastane kalur

Mees tahtis saada televisiooni ilmaennustajaks. "Milline haridus teil on jakus olete varem

töötanud?" küsis direktor.

"Mul läks ükskord lotos neli

numbri täkkesse."

"Ema tahab kaalus alla võtta ja sellepärast käib iga päev ratsutamas."

"On ta siis saledamaks jäänud?"

"Ei. Aga hobune on küll kümme kilo kergemaks jäänud."