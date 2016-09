Usbekistanis maetakse täna president Islam Karimov, keda peeti üheks kõige karmikäelisemaks riigijuhiks kogu Aasias, vahendas BBC.

78-aastane Karimov viidi kuus päeva tagasi ajuverejooksuga haiglasse. Juba paar päeva levisid meedias ja diplomaatilistes kanalites kuuldused tema surmast. Eile kinnitasid Karimovi lahkumist nii Usbekistani valitsus kui parlament.

Uhke autokorteež saatis Karimovi surnukeha pealinna Taškendi lennujaama, kust see viiakse tema sünnilinna Samarkandi.

Autokorteež saatis Karimovi surnukeha pealinna Taškendi lennujaama (STRINGER)

Leinarongkäiku vaatama kogunenud inimesed (STRINGER)

Karimov tuli võimule 1989. aastal. Ta valitses Usbekistani karmikäeliselt. Riigis puudub ametlik opositsioon, meedia on range kontrolli all. Humanitaarorganisatsioonid on Usbekistani süüdistanud piinamistes ja inimõiguste rikkumistes.