Valitsev Eesti käsipallimeister Põlva Serviti alustab täna mänge EHF-i karikasarjas, kus kohtub avaringis Rumeenia meistrivõistluste mulluse pronksi Timisoara SCM CH CSU Politehnicaga.

Serviti peatreeneril Kalmer Mustingul on Politehnicast ülevaade olemas. „Kahe hooaja vahel on pool nende koosseisust vahetunud,“ sõnas Musting. „Rünnakul mängivad neil peamiselt välismaalased Makedooniast, Montenegrost ja Serbiast ning kaitses kasutatakse ka oma mehi. Kõige tuntumaks mängijaks on vast Kiril Lazarovi vend Filip.“

Serviti peab avamängu vastase väljakul ja teise kodus. „Me pole eurosarjades võõrsil kuigi hästi õnnestunud, kuid juba ette alla anda ei kavatse,“ ütles Musting. „Meil on osad mehed, eesotsas Kristjan Muuga, Eston Varuski, Mario Karuse ja Siivo Sokuga, igasuguseid vastaseid näinud.“