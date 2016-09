Eesti korvpallikoondis jõudis täna Portugali ja pidas õhtul Ovari 3000 pealtvaatajat mahutavas saalis esimese treeningu. Õhkkond oli meeldivalt töine.

Koondise abitreener Alar Varrak arvas üldise meeleolu ja vaimsuse kohta, et avavoorus Valgevene üle saadud võit süstis mängijatesse enesekindlust. "Nad said kindlust, et stiil, mida viljeleme, on meile sobiv. Portugal küll erineb Valgevenest, kuid see ei tähenda, et hakkaksime midagi oluliselt muutma - peame sarnast agressiivsust näitama kogu valiktsükli jooksul," hindas Varrak.

Eestlastel on Ovarist meeldivad mälestused, sest täpselt täna kaheksa aastat tagasi alistati Portugali koondis samas saalis 79:70, kontserdi korraldasid Gert Kullamäe ja Tanel Sokk. Tõsi, kõik mängijad on nüüd teised.