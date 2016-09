"Et päike loojub kell seitse õhtul, siis päevavalgust ma üksnes hommikujooksul näengi. Muidu oleme kogu päeva siseruumides kinni – peale proovide on ju ka igasugused festivaliga seotud üritused."

"Oleme päevast päeva proove teinud, hommikust õhtuni. Vahepeal on vaid söögipausid," kirjeldab muusik Kristjan Kasearu Venemaa laulufestivali "Uus laine 2016" virvarri. Ligi kaks nädalat pole lauljad, kes pühapäeval võistlema hakkavad, Sotšis päikest ega merevett nautida saanudki. Nende pärisosaks on jäänud prooviruumid, hotelli restoran ning jahedaks timmitud konditsioneeriõhk.

Sotši šõu korraldajad paistavad artistide eest hästi hoolt kandvat. Lauljad on sõna otseses mõttes toidetud ja kaetud, sest igal artistil on oma disainer, kes hoolitseb lavalemineja rõivastuse eest.

Kristjani moekunstnik on Moskva disainer Vadim Merlis, kes sattus muusikule rõivaid luues nii hoogu, et lõi kolme võistlusvooru tarvis lausa kuus kostüümi. Üks neist erksinine ülikond, mille kandmisest Kristjan, tõsi küll, loobus.

ŠOTSI RÕÕMUD: Festivalil «Uus laine 2016» pole Kristjanil lootustki üles astuda nii mugavate rõivastega nagu ta suuremal pildil kannab. Šotsi linnavaateid (nagu võib näha väiksemal fotol) nautida pole ta eriti jõudnud. (Alar Truu)

"Siin on selline kord, et kõik kostüümid peavad saama korraldajatelt kinnituse," sõnab Kristjan.

"Seda, et kannan laval, mida tahan, ei ole. Režissöör valib, mis käiku läheb, mitte mina. Ma olen suhteliselt õnnelik, et minu riiete puhul läksid läbi mulle sobivad variandid, mõni artist ikka nii õnnelik ei ole. Mina olen asjaga rahul, paljud teised võitlevad oma kostüümide eest."

Lauludega on sama lugu nagu kostüümidega. Igal artistil on esitada kolm lugu, kaks neist on määranud korraldajad. Näiteks esimene võistluspäev on filmimuusikale pühendatud ning Kristjanil tuleb korraldajate nõudel laulda lugu hittfilmist "Pretty Woman".

"Siin on päris palju asju ette antud," sõnab Kristjan. "Küllap sellepärast, et eelkõige on "Uus laine" ikka suur telešõu. Selline konkurss see ei ole, et võtan ja teen neid lugusid, mida tahan. Päris vabu vaikuid artistidel ei ole, nii et eks see eelkõige ikka šõu olegi, mitte nii väga lauluvõistlus."

Melu, mis "Uue laine" ümber käib, on Kristjani sõnul üsna pöörane. Õnneks oli tal võimalik Sotši üks inimene kaasa võtta ning seda luba muusik ka kasutas. "Mul on kaasas üks sõbratar," muheleb ta.

"Sõbratariks on hääleseadja ja lauluõpetaja Zoja Hertz. Et kõik proovid käivad vene keeles, siis on mul temast suur abi. See on väga hea, et ta on siin kaasas. Aga rohkem mul siin abiväge ei olegi."