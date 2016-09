"Kõige võimsam tunne, mida säärane võistlus tekitab, on teadmine hakkama saamisest. Kümnepäevase katsumuse läbimine aitab mind tohutult teistes eluvaldkondades, sest õpetab tundma keha ja raskete hetkedega – neid on igal päeval igal distantsil mitu tükki – toime tulema," sõnas Ratasepp ja lisas: "Õigem ja õilsam emotsioon jõuab pärale siis, kui olen võistlusest välja puhanud."

Kõige keerulisemaks osutus Ratasepa jaoks kaheksas päev, mis oli ainuke, kui võistlusaeg ületas 11 tunni piiri – 11:38.59. Põhjuseks energiapuudusest tingitud külmatunne ja rahutu ööuni. "Kui tol päeval finišisse jõudsin, siis viimased kaks tulid juba tahtejõu pealt lihtsamini," märkis Ratasepp, kelle ülejäänud etapiajad mahtusid vahemikku 10:36.19 - 10:59.20.

Ultratriatlon ongi Ratasepa sõnul eelkõige vaimne pingutus. "Füüsiliselt on kõige raskem teine päev, sest esimese triatloniga saab keha põntsu kätte ja värskus on kadunud. Edasi tuleb kõik vaimujõu pealt. Samuti on väga oluline, et oleks, kellega sõbralikult konkureerida. Ilma võistlusmomendita pole võimalik end iga päev sundida."