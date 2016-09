Põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet arvab, et presidendi e-valimiste mõttel pole eriti jumet: "Siis tekib järgmine küsimus, et miks me üldse seal riigikogus käime. Siis võiksime ju kõik oma hääletused teha e-häältega."

Eesti e-valimiste süsteemi üks loojaid, elektroonilise hääletamise komisjoni esimees Tarvi Martens peab vähetõenäoliseks valimistulemuste muutmist äraostmise teel: "See on väga raske, sest korraga peab ära ostma väga palju inimesi. Kõik protseduurid on tehtud nii, et väiksemate asjade juures on vähemalt kaks operaatorit, kes asja teevad. Kohal on ka vaatlejad ja audiitor. Suuremate asjade juures on kohal terve vabariigi valimiskomisjon."